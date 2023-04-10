أحمد عمر هاشم فى أول ظهور بمنزله عقب خروجه من المستشفى.. صورة

كتب لؤى على

حرص الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا؛ على زيارة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في منزله عقب تعافيه وخروجه من المستشفى التي كان يعالج بها فور وصوله بطائرة مجهزة خاصة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه وجه الدكتور أحمد عمر هاشم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًّا لنقله من مالطا إلى القاهرة فور علمه بظروفه الصحية، وأيضًا وجه العالم الجليل الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي لم يتوانَ لحظة حتى تأكد من وصول الطائرة إلى أرض الوطن الحبيب.

كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لجهودها وتواصلها الدائم والمستمر من خلال القنصل العام المصري في مالطا.

وأيضا الشكر للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لتواصله الدائم والمستمر، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الذي كان متواصلًا تواصلًا دائمًا ومستمرًّا مع ابني الدكتور محمد.

وعبر رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بزيارة العالم الجليل والاطمئنان عليه، وبعث برسالة طمأنة إلى محبي الدكتور أحمد عمر هاشم محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتم عليه نعمة الشفاء، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعود إلى محبيه سالمًا إن شاء الله.