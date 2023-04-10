اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أبرز ما حدث فى 19 رمضان.. تأسيس جامعة الزيتونة بتونس

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:55 ص
أبرز ما حدث فى 19 رمضان.. تأسيس جامعة الزيتونة بتونس حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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11-وفاة الشيخ حسنين مخلوف فى 19 رمضان 1410هـ الموافق 15 إبريل 1990م، توفى العالم الكبير حسنين محمد حسنين مخلوف، مفتى الديار المصرية الأسبق، وأحد أعلام الفقه فى العالم الإسلامى.
 
2- تأسيس جامعة الزيتونة فى 19 رمضان 1375هـ الموافق 30 إبريل 1956م، أصدرت الحكومة التونسية قرارًا بأن يكون جامع الزيتونة جامعة مختصة بالعلم وأن تسمى الجامعة الزيتونية وأصبح بها 5 كليات.
 
3- معركة بحرية بين العمانيين والبرتغاليين فى 19 رمضان 1121هـ الموافق 30 نوفمبر 1806م، جرت معركة بحرية بين أسطول العرب العمانيين والأسطول البرتغالى، تراجع فيها الأسطول العربى إلى رأس الخيمة.
 
 

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