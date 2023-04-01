3116 فرصة عمل فى 11 محافظة.. تعرف على كيفية التقديم لوظائف القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص فى 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مارس وأبريل 2023.

وتضمنت نشرة التوظيف الدورية فرص عمل جديدة متوفرة فى 11 محافظة، هي: القاهرة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وأسيوط، والدقهلية، وجنوب سيناء، فى التخصصات الاتية : مهندسين زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج، ومحاسبين، ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفنيين جميع التخصصات، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وأخصائيين تمويل، ومعلمين سباحة، ومترجمين لغة صينية، ومحاضرين برمجة وحاسب آلى ولغة ألمانية، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وسائقين، وعمال نظافة وتجميع وخدمات، وتخصصات أخرى .

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.