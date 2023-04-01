اليوم السابع
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18 قتيلا على الأقل فى عواصف وأعاصير تضرب الولايات المتحدة

السبت، 01 أبريل 2023 08:40 م
18 قتيلا على الأقل فى عواصف وأعاصير تضرب الولايات المتحدة عواصف
كتب محمد جمال

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عواصف

أعاصير

أمريكا

الولايات المتحدة



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