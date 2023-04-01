وكيل صحة الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة طبيب توفى أثناء إعداد وجبات للصائمين

الشرقية- إيمان مهنى

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واجب العزاء لأسرة المغفور له بإذن الله تعالي، الزميل الدكتور السيد أسامة هيكل، طبيب امتياز أسنان بمستشفى القنايات المركزي، 25 عاما، وذلك اليوم السبت، بمسقط رأسه، بقرية أكياد القبلية، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والذي وافته المنية أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته باضطراب بدرجة الوعى إثر سقوطه من علو بنطاق مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

وقام وكيل الوزارة، يرافقه مدير عام طب الأسنان ، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، بتقديم واجب العزاء لجميع أفراد العائلة الكريمة، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

يذكر أن مستشفى فاقوس المركزى، استقبلت أمس طبيب الأسنان، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالضلوع واضطراب بدرجة الوعى، وتبين حدوث إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتم تحويله إلي مستشفي الزقازيق العام، ولفظ انفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، إثر سقوطه من الطابق الثاني، قبل أذان المغرب، أثناء مشاركته في إحدى الأعمال الخيرية بقريته، فيما خيم الحزن الشديد علي أهالي القرية، لوفاة الطبيب الشاب الذي يتمتع بمحبة من الجميع لمساهمته في أعمال الخير.

الشرقية، وفاة طبيب ال

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