وصول 14 طبيبا من الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل اليوم السبت مستشفى العريش العام بشمال سيناء، 14 طبيبا من 4 جامعات مصرية، لتقديم خدمات الفحص والكشف الطبى، وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى.

قال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إنه تم استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات المصرية، بعد وصولهم إلى مستشفى العريش العام، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. وأضاف الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام ، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية وتشمل كلا من الدكتور يوسف محمد فهيم اشعه والدكتور مصطفي عبدالعزيز اوعيه دمويه، والدكتور أحمد عادل جراحه مخ واعصاب، والدكتور كريم فتحي والدكتور أسامه صابر جراحه قلب وصدر، والدكتور عمرو توفيق والدكتور عادل صلاح طب الاورام، والدكتور أحمد مصباح والدكتورمحمد عادل جراحه عامه، والدكتور أحمد محمد تجميل، والدكتور عمرو الشحات والدكتور سعد احمد عظام، والدكتور حازم السيد ودكتوره اماني إسماعيل تخدي، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل.