وزير الشباب والرياضة يكرم أسرة الشهيد سليمان علي سليمان ويطلق اسمه على مركز شباب بمحافظة القليوبية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة الشهيد ملازم أول سليمان علي سليمان شهيد الواجب بمحافطة سيناء والذي استشهد أثناء القيام بواجبه الوطني إثر تعرضه لهجوم إرهابي بمنطقة غرب سيناء، وذلك بمناسبة ذكري احتفالات عيد تحرير سيناء ٢٥ إبريل الجاري.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتغيير اسم مركز شباب جزيرة الاحرار بمحافظة القليوبية،مسقط راسه، ليصبح مركز شباب الشهيد ملازم اول سليمان علي سليمان إيمانا وعرفانًا وتقديرًا لدور شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن ما يقدمه جنود مصر من ابطال القوات المسلحة والشرطة مثلا يحتذي به في حب الوطن والدفاع عن سلامته.