هيئة حكومية يابانية جديدة لمواجهة التراجع الحاد في معدل المواليد الجدد

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أطلقت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، هيئة جديدة للإشراف على سياسات الطفل في البلاد بينما تكافح حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمواجهة تراجع معدل المواليد الجدد في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" الرسمية اليابانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن هيئة الأطفال والعائلات الجديدة، التي ستكون تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء كيشيدا، ستواجه مجموعة واسعة من التحديات بينها الانخفاض الخطير في معدل المواليد، وإساءة معاملة الأطفال والفقر، لتكون بمثابة "برج مراقبة" في وضع السياسات الجديدة.

وبحسب تقرير "كيودو"، يأتي إطلاق هيئة الأطفال والعائلات الجديدة في وقت انخفض فيه عدد الأطفال المواليد الجدد في البلاد العام الماضي إلى أقل من 800 ألف لأول مرة منذ بدء حفظ سجلات المواليد عام 1899، وهو ما دفع كيشيدا إلى التحذير من أن اليابان "على شفا" فقدان قدرتها الاجتماعية.

وخصصت الحكومة اليابانية حوالي 4.8 تريليون ين ياباني (36 مليار دولار دولار أمريكي) للهيئة الجديدة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل الجاري.