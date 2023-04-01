اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 04:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة النقل العام تدفع بـ50 أتوبيسًا لنقل مشجعى الأهلى إلى استاد القاهرة

السبت، 01 أبريل 2023 04:00 ص
هيئة النقل العام تدفع بـ50 أتوبيسًا لنقل مشجعى الأهلى إلى استاد القاهرة أتوبيسات هيئة النقل العام - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تدفع هيئة النقل العام بالقاهرة اليوم بـ 50 أتوبيسا، لنقل مشجعى مبارة الأهلى خلال لقاءه مع فريق الهلال السودانى باستاد القاهرة اليوم السبت  الساعة 9 مساءً، وذلك بتذكرة موحدة 10 جنيهات بنطاق القاهرة الكبرى.
 
وأوضحت هيئة النقل العام مسارات 9 خطوط لـ50 اتوبيس بجميع مناطق القاهرة الكبرى، وهى كالتالى:
الخط الأول "عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – استاد القاهرة" 10 سيارات.
الخط الثانى "العباسية – صلاح سالم – يوسف عباس – استاد القاهرة"  5 اتوبيسات .
الخط الثالث "قسم الحدائق – حدائق القبة – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .
الخط الرابع " دوران شبرا – الخلفاوى – منشية الجمل – حدائق القبة – الفنجرى- استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .
الخط الخامس "ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العينى – السيدة عائشة – الاتوستراد – جامعة الازهر - استاد القاهرة" 5 سيارات.
الخط السادس "السيدة عائشة – الاتوستراد – نادى السكة - استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .
الخط السابع "النزهة الجديدة – الحجاز – شارع النزهة – السبع عمارات – ميدان الساعة – طريق النصر - استاد القاهرة" 5 اتوبيسات.
الخط الثامن " الاميرية – سراى القبة – روكسى – كلية بنات عين شمس – خضر التونى – شارع يوسف عباس - استاد القاهرة " 5 اتوبيسات.
الخط التاسع "شبرا الخيمة – مسطرد – المطرية – التجنيد – روكسى – الخليفة المأمون – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 سيارات.
 
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوط ستعمل بجوار خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعى التابعة للهيئة والتي تعبر بمحاور " طريق النصر – صلاح سالم – إسماعيل الفنجرى" المحيطة باستاد القاهرة.
 
 

النقل العام

مباره الاهلى والهلال السوداني

ماتش الأهلي

ستاد القاهرة

مواصلات ستاد القاهرة



الموضوعات المتعلقة

النقل العام تخصص 9 خطوط لنقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة السبت

الخميس، 30 مارس 2023 02:19 م

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

الخميس، 30 مارس 2023 10:00 ص

الكلام فى التريند..علاقة مشروعة الحلقة 6: مراد مكرم يتعرض لحادث بعد اصطادمه بسيارة نقل.. الصفارة الحلقة 6..أحمد أمين يستعمل الصفارة بعد تهديد طه دسوقى بالانتحار..والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:30 م

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

الأربعاء، 29 مارس 2023 11:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة