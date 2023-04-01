ننشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"

حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
وكانت قد حددت وزارة الاوقاف موضوعات خطب شهر رمضان 1444هـ
يسرنا أن ننشر موضوعات خطب شهر رمضان ١٤٤٤هـ :
الجمعة الأولى : الصوم ومكارم الأخلاق .
الجمعة الثانية: الصوم وأثره في تربية النفس .
الجمعة الثالثة : السكينة والطمأنية في القرآن الكريم وفضائل العشر .
الجمعة الرابعة : كيف نستقبل ليلة القدر ؟
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