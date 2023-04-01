ننشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.