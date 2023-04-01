نصر العاشر من رمضان.. ملحمة وطنية أعادت الأرض والكرامة (إنفوجراف)

نجحت القوات المسلحة، في يوم العاشر من رمضان سنة 1393 هجرية الموافق السادس من أكتوبر 1973 م في تمام الساعة الثانية ظهرًا، في عبور قناة السويس وخط بارليف المنيع، وتم رفع العلم المصري فوق أرض سيناء ليشهد العالم كله بانتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي بدءًا من الضربة الجوية على الأهداف الإسرائيلية شرقي قناة السويس.

حرب العاشر من رمضان فاصلة في تاريخ العرب، حيث ردت إليهم كرامتهم وكبرياؤهم، وجاء التمهيد المدفعي بنجاح مطلق في قصف التحصينات والاهداف الإسرائيلية من خلال المدفعية المصرية. وأخيرًا جاءت لحظة عبور الدبابات المصرية بعد فتح الثغرات في الساتر الترابي. وهنا جاءت اللحظة الحاسمة حيث نجحت القوات المصرية في اختراق خط بارليف الدفاعي واستولى الجيش المصري على تحصيناته.

وهاجمت القوات المصرية تحصينات إسرائيل بطول قناة السويس وفي عمق شبه جزيرة سيناء, بينما هاجمت القوات السورية تحصينات وقواعد القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان.