معلومة قانونية.. كيف تستعيد هاتفك المسروق فى خطوات بسيطة

سرقة الهواتف من السرقات التي يتعرض لها البعض من المواطنين في مواقف مختلفة، ويتساءل الكثير عن كيفية استعادة الهاتف المسروق بالخطوات القانونية.
1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".
2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.
6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.
10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.
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