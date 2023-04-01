اليوم السابع
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مصرع عامل سقط أسفل عجلات قطار بمنطقة ميت نما بقليوب

السبت، 01 أبريل 2023 10:29 م
مصرع عامل سقط أسفل عجلات قطار بمنطقة ميت نما بقليوب جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بمنطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط شخص أسفل عجلات قطار متجه للقاهرة د، ووفاته على الفور بمنطقة ميت نما دائرة المركز.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط "ع ص م"، 40 سنة، عامل، أسفل عجلات قطار متجه للقاهرة، أثناء التهدئة بمنطقة ميت نما دائرة مركز قليوب، ووفاته على الفور متأثرا بإصابته.

 

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.


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