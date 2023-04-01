مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقي مهندس مصرعه، وأصيب 3 آخرين بينهم طفلًا وطبيب، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حاث تصادم مروّع وقع بين سيارتين ملاكي على طريق" القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي"، بنطاق محافظة الفيوم ، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا سيطرتهما على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لإتخاذ اللازم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين وقوع تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع مهندس يدعى وحيد مصيلحي محمود، 58 سنة، ومقيم القاهرة، وإصابة كل من أحمد محمد هريدي، 22 سنة، طبيب، ومقيم عزبة الصحيح بسيلا مركز الفيوم، ومالك أحمد سيد فتحي ٧ سنوات ومقيم سمالوط المنيا، وأحمد سيد فتحي عطوش، 33 سنة، ومقيم سمالوط المنيا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارتين إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي قرب موقع الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.