مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى أبو النمرس

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي شارع بدوى الحداد فى منطقة أبو النمرس، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى لتلقى العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق بمنطقة أبو النمرس وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.