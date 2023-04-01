اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مركز الزلزال السوري يسجل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجات منذ الأمس

السبت، 01 أبريل 2023 12:22 م
مركز الزلزال السوري يسجل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجات منذ الأمس زلزال سوريا
أ ش أ

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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر منذ الأمس وحتى الثامنة صباحاً، في المناطق الشمالية الغربية للاذقية وحلب وفي لواء إسكندرون.


وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن الوضع الزلزالي في سوريا يسير باتجاه العودة لما قبل 6 فبراير الماضي.


يشار إلى أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارا هائلا إثر سقوط آلاف المباني.


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