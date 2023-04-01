مراكز شباب القليوبية تحتفل بالذكرى 51 لانتصارات العاشر من رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

احتفلت مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالذكرى ال51 لانتصارات العاشر من رمضان لسنة 1393، الموافق 6 أكتوبر 1973م، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

شمل الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وندوة تثقيفية للنشء والشباب بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والدروس المستفادة منها بهدف تعميق روح الانتماء والولاء للوطن والاعتراف بحق الشهداء وجنود الوطن لما يبذلوه من جهد في سبيل الدفاع عن الوطن، كما شملت الاحتفالات فقرات من الإنشاد والتواشيح الدينية، وفقرات فنية ورياضية.

تم تنفيذ الاحتفال بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة والتي تمثلت في "مركز شباب صنافير بقليوب، ومركز شباب أسنيت بكفر شكر، ومركز شباب بيجام بشبرا الخيمة، ومركز شباب ميت كنانة بطوخ، ومركز شباب كفر مناقر ببنها، ومركز شباب كفر شبين، ومركز شباب الوقف، ومركز شباب الخانكة بالخانكة"، والتي تشمل ندوات تعريفية للنشء والشباب وفقرات فنية متنوعة بمشاركة النادي الثقافي بمراكز شباب القليوبية، وبحضور مديري الإدارات الفرعية وعدد من رؤساء مجالس إدارات المراكز والمشرفين على تنفيذ الأنشطة.

وأكد الصبروط، ضرورة إحياء ذكرى النصر وتعريف النشء والشباب بتضحيات رجال القوات المسلحة في ذكرى هذه الملحمة الوطنية التي تنبض في وجدان كل مصري يستلهمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظين على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد للزود عن ترابنا الوطني وحماية مقدرات الشعب المصري وركائز أمنه القومي على كافة الاتجاهات.