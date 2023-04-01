محافظ كفر الشيخ يعتمد الأحوزة العمرانية لـ41 عزبة بالمراكز

كفر الشيخ - محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأحوزة العمرانية لـ41 عزبة، مسطروة بمركز بلطيم، وعزبة عماد "عمار" بمركز بلطيم، والأوقاف بمركز كفر الشيخ، وجاك بمركز كفر الشيخ، و الدرملي بمركز الرياض2، وكلش بمركز الرياض، عبد السلام فرج بمركز الرياض، وأحمد فؤاد رجب بمركز فوه، و الصعايدة بمركز فوه، والنشار الشرقية بمركز فوه، والعمرانية بمركز الحامول، ومحمد علي بمركز الحامول، وعبداللطيف بمركز دسوق، وشلبي بمركز دسوق، وعبدالحليم محمود" روماتو" بمركز دسوق، وموسى الملاح بمركز دسوق، والسترى بمركز دسوق، ومنصور زعلوك بمركز دسوق، وشهاب الدين البحرية بسيدي سالم، وبسيوني حماد بسيدي سالم، وبلوش بمركز بلطيم، والدرين بمركز كفر الشيخ، ومحمد قطب بمركز كفر الشيخ، ومحمد بمركز كفر الشيخ، وعاطف الزاهد بمركز كفر الشيخ، والجداوي بمركز كفر الشيخ، والعربي بمركز كفر الشيخ.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ الأحوزة العمرانية، لعزبة محمد عطاالله بمركز قلين، وعزبة جورج عيد بمركز قلين، وعزبة عبد السلام الشاذلي بمركز قلين، وعزبة السمادونى بمركز قلين، وعزبة أحمد عبدالقادر بمركز الرياض، وعزبة حسين رمضان بمركز الرياض، وعزبة عبد السلام اللبيشي بمركز الرياض، وعزبة محمود فرج بمركز الرياض، وعزبة السنجابي بمركز الرياض، وعزبة حسن بركات بمركز الرياض، وعزبة القشيش بمركز الرياض، وعزبة الناحيتين بمركز الرياض، وعزبة أبو السيد بمركز الرياض، وعزبة السيد مغازي بمركز الرياض.