محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذى أقامته مديرية الأوقاف بقنا، بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وذلك عقب صلاة التراويح، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بمديرية أوقاف قنا، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والعميد محمد غنيم، والدكتور أحمد حمدى شوره، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، وعلماء الازهر الشريف وعدد من وعاظ مديرية الاوقاف ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

وقال محافظ قنا، إن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معانى العزيمة والإصرار، مؤكدًا الدور الوطنى والبطولى الذى لعبته القوات المسلحة فى الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذى مازالت تقدمه والتضحيات العظيمة، التى لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام، مشيرًا لدورها الرئيسى فى التنمية من خلال المشروعات القومية، ودعمها الصادق لكافة أجهزة الدولة وقت الأزمات، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يذكر أن الاحتفال بدء بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد السلام إبراهيم، ثم كلمة الدكتور أحمد أبو الوفا، التى تحدث فيها عن فضل شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية والدروس المستفادة من انتصارات المسلمين فى المعارك التى خاضوها فى شهر رمضان وبالأخص ذكرى العاشر من رمضان التى تزامنت مع انتصارات اكتوبر المجيدة، مشيرا إلى ضرورة استلهام روح نصر العاشر من رمضان فى العمل والبناء، مشيدا بدور القوات المسلحة فى التصدى لأى عدوان وحفظ الأمن والأمان بكافة ربوع مصر، تلاه كلمة الازهر الشريف قدمها الشيخ حسام حمد الله، واختتم الاحتفال الشيخ علاء احمد والذى انشد بعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية.