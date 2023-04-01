محافظ أسوان يطلق حملة "إنقاذ مريض" ويبدأ بتبرعه بالدم

أطلق أشرف عطية، محافظ أسوان، مبادرة تحت عنوان "تبرع بدمك لإنقاذ مريض"، وذلك ببنك الدم الإقليمى، وبدأ خلالها بتبرعه شخصياً بالدم، وأيضاً تبرع قيادات المحافظة، فضلاً عن قيام رؤساء المراكز والمدن والعاملين بالوحدات المحلية فى نفس الوقت بالتبرع لدى بنوك الدم بمستشفيات المركزية.

وأشاد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بحملات التبرع بالدم سواء المتنقلة أو الثابتة والتابعة للمركز الإقليمى لبنك الدم، مؤكداً أن التبرع التطوعى وخاصة من الشباب والفتيات من أسمى الأعمال الإنسانية، ويعد فرصة لتعزيز وعى أفراد المجتمع بأهمية المشاركة فى حملات التبرع، نظراً لدورها المؤثر فى إنقاذ أرواح المواطنين، والعمل على تحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

وطالب "عطية"، قوى المجتمع المختلفة بدعم هذه الحملات، و نشر الوعى بالتبرع التطوعى بالدم لإنقاذ حياة المواطنين، لافتاً إلي أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادى حيث أنه تساهم في إنقاذ حياة المواطنين أثناء العمليات الجراحية وفى حالات الطوارئ، كما تسهم فى تعزيز الحس الإنسانى ومبدأ المشاركة، وأيضاً تقوى الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.



محافظ أسوان يتبرع بالدم ويطلق حملة للتبرع (1)