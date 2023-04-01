محافظة الوادى الجديد تدعو إلى التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الدعوة لأصحاب المشروعات، بالتقدم والمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجميع محافظات الجمهورية، والتى تستمر حتى نهاية مايو القادم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن فوز مشروع القرية الزراعية المستدامة بالمحافظة، وهو المشروع السفير للمحافظة، ضمن أفضل 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية، من إجمالي 6281 مشروع متقدم، والذي يختص بدعم صغار المزارعين ومواجهة معضلة ( المياه /الغذاء/الطاقة)، والذي شارك بمؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ، تتويجاً لجهود اللجنة التنفيذية بالمحافظة خلال مراحل تقييم وفرز المشروعات المشاركة بالمبادرة والتي بلغ عددها 157 مشروعًا. على مستوى المحافظة.