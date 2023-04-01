متى يتم فطام القمح؟.. رئيس مركز معلومات المناخ يجيب

كتبت أسماء نصار

يشكل القمح أحد أهم محاصيل الحبوب الغذائية فى مصر حيث أنه المكون الأساسى للخبز الذى يستهلكه المصريون يوميًا بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات، كما أن له أهمية اقتصادية خاصة اذا يحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج مقارنة بمحاصيل الحبوب الغذائية الأخرى فى مصر .

ومن أهم الأسئلة التى يطرحها المزارعين حاليًا ما هو الموعد المناسب لفطام الغلة ؟.. و يجيب عليه الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ:

1- وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه الى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء الى الحبوب، لأن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

2- يجب على الزراعات المتأخرة الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار حالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح ، حيث لا يجب الري وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد.

3- ضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.

4- عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى الى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات الى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

5- الزراعات في الموعد المحدد يجب الفطام قبل الحصاد بمدة تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا.

6- ضم القمح في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس تجنبا لفرط الحبة.

7- الصور المرفقة هي 3 مراحل من عمر الغلة، الطور اللبني وبداية العجيني ودي هتحتاج على الأقل 2 رية وآواخر الطور العجيني ودي هتحتاج رية على الأقل و بداية تصلب

الحبوب واصفرار حامل السنبلة ومعظم السنبلة تتلون باللون الاصفر وفى هذه الحالة يتم الفطام.

8- الرية الأخيرة هي رية هامة جداً وتزيد المحصول ما لا يقل عن 2 إردب .

9- متوقع أن يكون متوسط الإنتاجية هذا الموسم ما بين 20 - 25 إردب حسب الصنف المنزرع وعمليات الخدمة وخصوبة الأرض.

10- وزن أردب القمح 150 كجم وإنتاج الفدان من التبن من 8 - 12 حمل تبن و وزن حمل التبن 250 كيلو