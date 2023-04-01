"لن تكبل يديه".. ترامب يمثل أمام محكمة نيويورك الثلاثاء.. صحيفة: مشهد غير مسبوق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب وفريقه القانوني يستعدون لمشهد غير مسبوق يوم الثلاثاء، حيث ستكون المرة الأولى التى يمثل فيها رئيس أمريكي سابق يواجه تهماً جنائية أمام المحكمة.

وظلت لائحة الاتهام ضد ترامب قيد سرية المحكمة يوم الجمعة، مع انتظار تفاصيل التهم. وقد استعد في مقر إقامته في فلوريدا، مارالاجو، للرحلة القادمة للاستسلام للسلطات في نيويورك بعد الأخبار المفاجئة ليلة الخميس بأن هيئة محلفين كبرى صوتت لتوجيه الاتهام إليه.

وقال المحامي الذي يمثل ترامب، جو تاكوبينا، يوم الجمعة، إنه فهم من المدعين أن الرئيس السابق لن يتم تكبيل يديه عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل.

بينما اعترف تاكوبينا بأن أخبار لائحة الاتهام كانت بمثابة صدمة لترامب يوم الخميس ، وكان من المفهوم أنه علم بالخبر من الصحافة.

بعد انتشار الأخبار التي تفيد بأن هيئة المحلفين الكبرى صوتت لإدانة ترامب ، قال ألفين براج ، المدعي العام لمنطقة مانهاتن ، بعد ساعتين تقريبًا إنه اتصل بمحامي ترامب لتنسيق استسلامه.

وقال تاكوبينا إن ترامب يتوقع إلقاء القبض عليه ومحاكمته – حيث استدعي إلى المحكمة للرد على التهم - بعد ظهر يوم الثلاثاء في مانهاتن، وإنه يعتزم الإقرار بأنه غير مذنب في جميع التهم.

وقال المحامي لإيه بى سى نيوز إن الوصول إلى قاعة المحكمة سيكون مقيدًا بشدة أثناء إجراء المحاكمة، وسط مخاوف من الاضطرابات المحتملة بشأن الاعتقال غير المسبوق لرئيس أمريكي سابق. وتوقع أن سلطات نيويورك "لن تسمح لهذا بأن يصبح سيرك".

وقال تاكوبينا: "سنذهب إلى هناك وسنشرع في مقابلة القاضي في مرحلة ما ، ودفع بأنه غير مذنب ، والبدء في الحديث عن تقديم الالتماسات، وهو ما سنفعله على الفور وبقوة فيما يتعلق بالصلاحية القانونية لهذه القضية".

ولا يزال من غير الواضح لائحة الاتهام الموجهة لترامب على وجه التحديد ، لكنه قد يواجه عشرات التهم بشأن دوره في دفع 130 ألف دولار لنجمة أفلام البالغين ستورمي دانيالز ، التى تزعم أنه كان على علاقة معها خارج نطاق الزواج ابتداء من عام 2006. ونفى ترامب ذلك. ورغم اعترافه بدفع مبلغ 130 ألف دولار لمحاميه السابق ، مايكل كوهين ، بعد أن دفعهم لدانيالز، فإنه يدعي أنه لم يرتكب أي خطأ في هذه القضية.