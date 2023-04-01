لمحة قانونية.. إزاي تقدم على رخصة سلاح بخطوات بسيطة

كتب إيهاب المهندس

السلاح الناري الشخصي المرخص قد يقتنيه بعض رجال الأعمال وأصحاب الممتلكات للدفاع عن النفس وخاصة في العزب والشركات التي تكون في أماكن نائية.

يتم تسليم طلب الحصول على رخصة لمأمور القسم أو المركز التابع له محل إقامة طالب الرخصة لاتخاذ الإجراءات واستلام خطاب معتمد للتوجه به لمركز تدريب المديرية التابع لها، ثم يتسلم خطاب مركز التدريب لتسليمه للمركز لاستكمال الإجراءات.

وقبل تقديم طلب للحصول على رخصة سلاح توجد مجموعة من الشروط منها...

. إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء.

ــ صحيفة الحالة الجنائية.

.عدد ٢ صورة فتوغرافية.

ـ بيان بمبررات الترخيص، تحديد الغرض من طلب الرخصة.

ـ شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد الياقة الطبية لطالب الرخصة صحياً لحمل السلاح.

ـ المؤهل الدراسي بالنسبة للمؤهلات أو شهادة محو الأمية.