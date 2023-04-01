كولومبيا تُخفض دعم البنزين لتخفيف العبء المالى على موازنة الدولة

كتب محمد جمال

خفضت الحكومة الكولومبية من قيمة دعم الوقود على البنزين اعتبارا من اليوم السبت فى محاولة للحد من الأثر المالى لصندوق استقرار أسعار الوقود فى الدولة الواقعة فى جبال الأنديز، بحسب "رويترز".

قالت وزارة الطاقة في بيان إن التعديلات على أسعار الوقود بعد التغييرات في الدعم ستشهد ارتفاع أسعار البنزين بمتوسط ​​401 بيزو للجالون - حوالي 9 سنتات أمريكية - مما رفع متوسط ​​سعر البنزين إلى 11167 بيزو (2.40 دولار) للجالون فى وقت متأخر من يوم الجمعة.

وأضافت وزارة الطاقة أن أسعار الديزل ستظل مستقرة.

تواجه حكومة كولومبيا مهمة التعامل مع FEPC الجامح فى البلاد للامتثال لما يسمى القاعدة المالية ، وهو إجراء تم إنشاؤه فى عام 2011 والذى يفرض قيودًا على السياسة المالية لمنع تدهور المالية العامة.

وقالت وزارة المالية فى بيان منفصل في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 'الزيادة فى سعر البنزين العادى تهدف إلى تقليل التأثير المالى لاتفاقية FEPC على الحكومة الوطنية بسبب ديناميكيات الأسعار الدولية للمنتجات المكررة'.

في العام الماضي ، حثت لجنة الحكم المالى المستقلة في كولومبيا (CARF) ، التى تشرف على المالية العامة ، الحكومة على إدراج ديون FEPC في أهدافها لمعالجة العجز المالي.

وقالت اللجنة في ذلك الوقت: 'إن دعم الوقود الذي يقارب 40 تريليون بيزو سنويًا غير مستدام'.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن عجز FEPC من المتوقع أن يغلق في 2023 عند 28 تريليون بيزو ، مع الانخفاض مدفوعا بإجراءات مثل خفض دعم البنزين.

تستهدف حكومة كولومبيا خفض عجزها المالي إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، انخفاضًا من 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022.