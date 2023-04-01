قناة الناس تذيع الصلاة من مساجد البرازيل وأمريكا والأرجنتين.. فيديو

كتب أحمد عرفة

أذاعت قناة الناس بثا بعنوان " سفراء دولة التلاوة "، اليوم السبت، للقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد منجود، والشيخ محمد حسين الفشنى، والشيخ السيد الغيطانى، من البرازيل، والشيخ عبد الناصر شعيب، من الارجنتين، والشيخ أبراهيم القرجاوى، من واشنطن بأمريكا.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.