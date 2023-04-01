فتح مكاتب الضرائب اليوم السبت.. ومد ساعات العمل الأحد حتى الخامسة

كتب هانى الحوتى

تستمر مأموريات مصلحة الضرائب المصرية، في استقبال الممولين من الأشخاص الطبيعيين للتقدم ب الإقرارات الضريبية عن سنة 2022، اليوم السبت، بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها، كما تقرر مد ساعات العمل يوم الأحد الموافق 2 أبريل حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك تيسيرًا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني، قبل انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.

وبلغت الإيرادات الضريبية 461.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 75 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 19.4%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 110.8 مليار جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية، بلغت نسبة الإيرادات المحققة إلى تقديري العام بأكمله بلغت 38% خلال النصف الأول من عام 2022/2023 في ضوء الإصلاحات الضريبة التي تمت خلال الفترة السابقة، وفي ضوء تحقيق الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة 43.8% من التقديري، والضرائب على الدخول 32.8% من التقديري، والضرائب على الممتلكات 55.1% من التقديري، و49.6% للضرائب من التجاري الدولي نسبة إلى التقديري، وتتوافق هذه النسب مع المتوسطات التاريخية المحقق خلال الأربع سنوات السابقة نتيجة وجود موسمية كبيرة في حصيلة الإيرادات الضريبية والتي تزيد بالتوافق مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية خلال يناير-أبريل.