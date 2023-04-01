غرق ربة منزل أثناء غسلها ملابس في ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقت ربة منزل مصرعها غرقاً أثناء قيامها بغسيل الملابس بترعة إحدى قرى مركز سيدي سالم، لتنزلق قدمها، وتغرق في ترعة القرية، وتتوفى متأثرة بإسفسيكا الغرق، ليجري نقلها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري من قبل مفتش الصحة أكد أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق وسيجري تشييع جثمانها، عقب تصريح النيابة بدفن الجثمان.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، يفيد بغرق ربة منزل تبلغ من العمر 23 عاما، نتيجة غرقها أثناء قيامها بغسيل الملابس على شاطئ ترعة إحدى قرى المركزي، لتنزلق قدمها وتغرق في الترعة ويتمكن أهالي القرية من انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى.