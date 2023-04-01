غدا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته بينهم زوجته وأبناؤه في الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5973 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ من إدارة شرطة النجدة بقيام المتهم بارتكاب واقعة إطلاق نار على أسرته وذويهم بمحل سكنهم بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه على إثر تلقى بلاغا بالواقعة من شرطة النجدة انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان ارتكاب الواقعة، فأبصر المجنى عليهما غارقين فى دمائهما كل من المجنى عليه "م.ال.ح" و"س.س.إ" ربة منزل، المجنى عليه و"أ.ال.م" والطفل المجنى عليه "آ.ي.ع" والمجنى عليها الطفلة و"أ.ي.ع" والمجنى عليه الطفل "و.ي.ع" وشرع فى قتل الطفل "ئ.ي.ع"، وتبين قيام المتهم "ي.ع.ح" بارتكاب الواقعة، وأن المتهم سلم نفسه طواعية لقسم شرطة الرمل ثان، وقدم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .

وتبين من التحريات، أن إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجنى عليها الأولي، غادرت على إثرها مسكن الزوجية وبسبب رفضها العودة مرة أخري، وأثناء تواجد المتهم فى عمله عقد العزم على إزهاق روح زوجته وباقى المجنى عليهما وترك محل عمله، وتوجه إلى مسكن أسرة زوجته، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته وأهلها لرفض زوجته العودة إلى مسكن الزوجية فتوجة إلى دورة المياه وأشهر سلاحه النارى وشرع فى إطلاق الأعيرة النارية صوب المجنى عليها، الأولى والثانى فى المطبخ والثالث والرابع فى ردهة المسكن وباقى المجنى عليهما فى غرفة النوم حتى نفذت الذخيرة التى كانت بحوزته بعدد 30 طلقة نارية، وأزهق روحهم جميعا، وقد بلغ مقصدة عدا المجنى عليه الأخير حيث تم تداركه بالعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وسلم نفسه المتهم إلى قسم شرطة الرمل ثان، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .

كان المستشار حماده الصاوى النائبُ العامّ أمر بإحالةِ متهمٍ لمحكمةِ الجناياتِ؛ لاتهامِهِ بقتْلِ سبعةٍ من أفرادِ أسرتِهِ، هُم زوجتُهُ ووالدَاها وشقيقُها وثلاثةٌ مِن أبنائِه عمْدًا مع سبقِ الإصرارِ، والشروعِ فى قتلِ ابنِهِ الرابعِ وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.