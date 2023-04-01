عاطل يتعدى على جاره بسلاح أبيض بسبب كلب شرس فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة كوبري الرباط ثان المحلة بمحافظة الغربية، تعدي عاطل على جاره بالضرب بسلاح أبيض وإصابته بجروح متفرقة بعد أن نشبت بينهما مشادة بعد قيام المتهم بإطلاق كلب شرس على أطفاله بسبب لعب الكرة أمام المنزل، وتم نقل المصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة كوبري الرباط ثان المحلة وإصابة شخص بطعنات وجروح متفرقة.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين إصابة "س.م" بطعنتين نافذتين فى البطن وجروح قطعية، على يد جاره بعد تدخله للدفاع عن أطفاله، بعد أن أطلق المتهم كلب شرس عليهم بسبب لعب كرة القدم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.