ضبط عامل قتل شقيقه بسبب خلافات عائلية فى البدرشين

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة شقيقه بإطلاق النار عليه في البدرشين، كما أصاب شخصين آخرين، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات عائلية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في البدرشين، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن خلافات عائلية دفعت عامل لإطلاق النار على شقيقه، مما أسفر عن مقتله، كما تسبب في إصابة شخصين آخرين بينهما طفل.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.