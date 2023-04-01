ضبط صاحب محطة وقود بالبحيرة لبيعه 149 ألف لتر سولار فى السوق السوداء

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب البحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 149 ألف لتر سولار تصرف فيها أحد أصحاب محطات وقود السيارات بوادى النطرون بغير وجه حق بالبيع في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، قد شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على محطات الوقود.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور، تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.