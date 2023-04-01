ضبط راكب بحوزته 200 طلقة لسلاح ناري

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من الطلقات النارية، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القادمة من استوقف أحمد خيري رضوان، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أنور علي محمود مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل احدي حقائب الراكب.

قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف نورا نعمان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط ٢٠٠ طلقة لسلاح ناري ٩ مم شارك في الضبط أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك.

امر احمد عمر كحك مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.