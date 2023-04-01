اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 12:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط راكب بحوزته 200 طلقة لسلاح ناري

السبت، 01 أبريل 2023 12:04 ص
ضبط راكب بحوزته 200 طلقة لسلاح ناري سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية من الطلقات النارية، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط   القادمة من استوقف أحمد خيري رضوان، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أنور علي محمود مأمور الجمرك، ومحمد صابر رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل احدي حقائب الراكب.
 
قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف نورا نعمان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط ٢٠٠ طلقة لسلاح ناري ٩ مم شارك في الضبط أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك. 
 
امر احمد عمر كحك مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.
 
13469836-f286-4c8c-8f6c-e6c0b628cfa7
 

 

ab8b969e-b3d0-4b50-b565-767fede280c8
 

 

c9d53af5-7748-4508-81e2-27b7ac2654ef
 

 

d039d12b-8acb-45de-8d23-ebb90cf2aa8f (1)
 

 

d039d12b-8acb-45de-8d23-ebb90cf2aa8f
 

 

 
 

مطار القاهرة

جمرك الركاب

محاولة تهريب

طلقات حية

مبنى الركاب رقم 2



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة