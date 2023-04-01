اليوم السابع
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ضبط حشيش بحوزة تجار مخدرات خلال حملات أمنية بالقاهرة

السبت، 01 أبريل 2023 12:00 م
ضبط حشيش بحوزة تجار مخدرات خلال حملات أمنية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت مديرية امن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – مـبلغ مالى – هاتف محمول).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.
 
ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – 4 قطع أسلحة بيضاء – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى )، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة

مخدر الحشيش

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