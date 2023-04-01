ضبط حشيش بحوزة تجار مخدرات خلال حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت مديرية امن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – مـبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه.

ونجحت الجهود في ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام – 4 قطع أسلحة بيضاء – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى )، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.