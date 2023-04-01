اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 11:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط

السبت، 01 أبريل 2023 09:30 ص
ضبط المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط ضبط متهمين - أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهمين بقتل سائق تاكسي في العياط، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجا المجني عليه واعتديا عليه بسلاح أبيض لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من تحديد هوية الضحية، وتبين أنه سائق تاكسي، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله بدافع السرقة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


قتل سائق

سرقة سائق تاكسي

العياط

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة