ضبط المتهمين بقتل سائق تاكسى لسرقته فى العياط

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهمين بقتل سائق تاكسي في العياط، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجا المجني عليه واعتديا عليه بسلاح أبيض لسرقته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، والعثور على جثته في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكنوا من تحديد هوية الضحية، وتبين أنه سائق تاكسي، وكشفت التحريات أن عاطلين استدرجاه بحجة توصيلهما، ثم اعتديا عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله بدافع السرقة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.