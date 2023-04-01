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شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج توجه تحذيرا للرئيس الأوكرانى

السبت، 01 أبريل 2023 04:51 م
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج توجه تحذيرا للرئيس الأوكرانى شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج
كتب محمد جمال

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حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونج، السلطات الأوكرانية الحالية من مخاطر حصولها على الأسلحة النووية، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت، اليوم السبت إن زيلينسكى يخاطر بمستقبل بلاده، مشيرة إلى أنه توجد لديه طموحات سياسية للحصول على الأسلحة النووية.
 
وأضافت أن الرئيس الأوكراني مخطئ باعتقاده أن "المظلة النووية الأمريكية يمكن أن تحمى بلاده من روسيا".
 
وقالت كيم يو جونج، سابقا، إن روسيا ستحرق الأسلحة التى تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، مشددة على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا فى خندق واحد.

كوريا الشمالية

أوكرانيا

زيلينسكى

الحرب الروسية الأوكرانية



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