شرطة مدينة نيويورك تتأهب وتنشر 36 ألف عنصر قبل محاكمة ترامب

كتب محمد جمال

أعلنت شرطة مدينة نيويورك، حالة التأهب بين صفوفها، وذلك مع استعداد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الثلاثاء المقبل، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأمرت إدارة شرطة المدينة بارتداء 36 ألف ضابط زيهم والاستعداد للانتشار، وذلك مع الاستعداد لاحتجاجات المؤيدين والمعارضين لأول لائحة اتهام جنائية على الإطلاق يتم تقديمها بحق رئيس أمريكى سابق.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن موقفهم قبل توجيه الاتهام إلى ترامب، قال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن "الضباط وضعوا فى حالة تأهب" وأنهم على استعداد "لضمان قدرة الجميع على ممارسة حقوقهم سلميا".

ويستعد ترامب وفريقه القانونى للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة تهماً جنائية.

ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن قبل المثول أمام قاضٍ.

وظلت لائحة الاتهام ضد ترامب قيد ختم المحكمة الجمعة ، مع انتظار تفاصيل التهم.

وقال المحامى الذى يمثل ترامب ، جو تاكوبينا:"إنه فهم من المدعين العامين أن الرئيس السابق لن يوضع في الأصفاد عندما يسلم نفسه للسلطات الأسبوع المقبل".

ويعتقد ترامب أنه سيغادر فلوريدا على متن طائرته الخاصة، على أن يسلم نفسه لعملاء فيدراليين لحمايته.

وقررت هيئة محلفين كبرى توجيه اتهامات ترامب فى قضية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمى دانيلز.