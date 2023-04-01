سيدة تكشف تفاصيل سرقتها 650 ألف جنيه من سيارة فى مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة متهمة بسرقة مبلغ 650 ألف جنيه من سيارة ملاكي بمدينة نصر، بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وذكرت أنها تعمل لدى مالك السيارة، وانتهزت ركنه السيارة أمام العقار، واستولت على المفتاح من مسكنه، وفتحت السيارة، وعثرت على حقيبة تحتوى على مبلغ 650 ألف جنيه.

وأضافت المتهمة أنها كانت تستعد لإنفاق النقود على متطلباتها الشخصية، ونفت معاونة أشخاص آخرين لها في السرقة، وبسؤال المجني عليه وجه اتهاما للسيدة بالسرقة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تم إحالتها إلى النيابة التى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه، تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهواً"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بأنها قامت بالاستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.