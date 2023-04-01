وأكد السفير المصري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش، زيارته لمزرعتين تجريبيتين بمنطقتي Sangalkam وBeut بدعوة من وزير الزراعة السنغالي "على ندييا" - أن الجانب السنغالى قام باستخدام بذور القمح "بنى سويف 5" و"مصر 1" و"مصر 2" والتى تم تطويرها بمركز البحوث الزراعية فى مصر.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يفتح أفاق جديدة لتطوير العلاقات ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، حيث أشاد الجانب السنغالي بإنتاجية البذور المصرية التي حققت نتائج فاقت توقعاتهم، وتمكنت من التكيف مع البيئة والمناخ في السنغال.

وأشار السفير خالد عارف إلى زيازة المسئول السنغالي إلى مصر في نوفمبر الماضي حيث التقى بوزير الزراعة المصري، لبحث آفاق التعاون، ونقل له تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الزراعي.

من ناحية أخرى، اكد السفير خالد عارف أن زيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلي داكار على رأس وفد وزاري ضم كلا من وزير النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء مجالس ادارة كبرى الشركات المصرية، مطلع شهر فبراير الماضي؛ ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر أن الجانب السنغالي أعرب في عدد من اللقاءات عن أمله في تواجد الشركات المصرية في السوق السنغالية، وأنهم يتطلعون لمشاركة مصرية واسعة في منتدى الاستثمار الذى ينظمونه في الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2023 .

ولفت إلى أن السفارة استقبلت مؤخرا مجموعات من رجال الأعمال الراغبين في تصدير منتجاتهم إلي السنغال، وأنه قد تم تنظيم لقاءات لهم بالتنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة.