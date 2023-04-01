وأوضح المركز السورى للزلازل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة الـ 15 و34 دقيقة بالتوقيت المحلى، وعلى شاطئ لواء اسكندرون بمسافة تبعد 59 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 21 كيلومتراً عند خط العرض 36.050 درجة وخط الطول 35.914 درجة.

وأشار المركز إلى أن الهزة الثانية وقعت عند الساعة الـ 15 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء اسكندرون بمسافة تبعد 60 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 17 كيلومتراً عند خط العرض 36.090 درجة وخط الطول 35.922 درجة.