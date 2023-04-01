اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر يهز العاصمة النيبالية كاتمندو

السبت، 01 أبريل 2023 09:15 ص
زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر يهز العاصمة النيبالية كاتمندو مقياس ريختر
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أعلن المركز القومى النيبالى لرصد وأبحاث الزلازل عن رصد زلزال صباح اليوم السبت، شمال غرب العاصمة النيبالية  كاتمندو .

وذكر المركز النيبالى فى تدوينة له على موقع تويتر، فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذا الزلزال هز العاصمة النيبالية، على الرغم من أن شدته بلغت 3.5 درجة بمقياس ريختر .

وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 25 كيلومترا عند خط عرض 27.78 درجة وخط طول 85.25 درجة .

ومع ذلك ، لم تشر أي تقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال ، ولم ترد تفاصيل بشأنه .

وأشار المركز النيبالى لرصد وأبحاث الزلازل إلى أن نيبال كانت قد تعرضت لزلزال شدته 2ر5 درجة بمقياس ريختر يوم 22 فبراير الماضى، حيث هز ذلك الزلزال المناطق المحيطة ببلدة " بيتشهيا " فى مقاطعة " باجورا " الواقعة فى أقصى غرب نيبال .

 


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