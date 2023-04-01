زلزالان جديدان يضربان ولاية هاتاى التركية

وكالات

أفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع زلزال بقوة 4.1 على مقياس ريختر بولاية هاتاى التركية.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزالا جديدا بقوة 4.1 درجة، كان مركزه منطقة سامانداج فى هاتاى، ووقع الزلزال على عمق 13.3 كيلومترًا.

كما كان هناك زلزال آخر بقوة 4.2 درجة، حيث كان عمقه 17.92 كيلومتر.

ووفقًا للتقديرات الأولى، لم يكن هناك أى حدث ضار من الزلزال.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، هالوك إيدوغان، من أن صدع شمال مرمرة، الذي يمر عبر بحر مرمرة، لديه القدرة على إحداث زلزال عنيف بقوة 7 ريختر سيؤثر على مرمرة بأكملها و7 مقاطعات أخرى.