زكى القاضى: زيارة الرئيس السيسى جاءت فى توقيت مهم وسط أبنائه من المقاتلين

كتب الأمير نصرى

تحدث الكاتب الصحفى زكى القاضى ، حول تفقد الرئيس السيسى الارتكازات الأمنية بشرق القناة ولقائه بمقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وقال: إن توقيت الزيارة مهم ونحن نحتفل بذكرى العاشر من رمضان حرب السادس من أكتوبر.

وأكد زكى القاضى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، نحن أمام تواجد فعلى من القيادة السياسية والرئيس السيسى وسط ابناءه من المقاتلين وحديثه حول العديد من الرسائل وأهمها الانتباه، وأن سيناء عادت لنا مرة أخرى حينما أعلن الرئيس السيسى أن الإرهاب صار تاريخا لدى المصريين وأنها عادت إلينا بعد أن قدمنا تضحيات.

تابع زكى القاضى، إن الرئيس السيسى أكد على أن سيناء عادت بالكامل عبر التضحية بالدماء، ونحن أمام رسالة من الرئيس ليؤكد لمقاتلين من الجيشين الثانى والثالث أنه لابد أن يكون لدينا ثقافة الانتماء وأن مظاهر الإرهاب قد تكون اختفت.