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رئيس الوزراء العراقى يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة إنتاج 140 ألف برميل يوميا

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 م
رئيس الوزراء العراقى يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة إنتاج 140 ألف برميل يوميا محمد شياع السودانى رئيس الوزراء العراقى
كتب محمد جمال

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افتتح رئيس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، اليوم السبت، مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت فى أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافى.

وقال السوداني فى تصريح صحفي: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافى القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".


محمد شياع السودانى

العراق

أخبار العراق

مصفاة كربلاء

النفط



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