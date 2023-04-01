اليوم السابع
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رئيس الأركان الأمريكى لا يستبعد نزاعا عسكريا مع الصين

السبت، 01 أبريل 2023 08:00 ص
رئيس الأركان الأمريكى لا يستبعد نزاعا عسكريا مع الصين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلى
وكالات

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صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلى بأنه لا يستبعد إمكانية وقوع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة والصين بسبب حادث ما.

وقال ميلي في حديث لموقع Defense One، الجمعة، تعليقا على احتمال النزاع مع الصين: "هذا قد يحدث. وأقصد أن هناك احتمال وقوع حادث أو أي طاريء يؤدي إلى تصعيد يخرج عن السيطرة. هذا ليس مستحيلا".

وتابع: "ولكنني أعتقد أن هذا ليس من فئة الأمور المرجحة"، مشيرا إلى أن التصريحات بحد ذاتها من شأنها أن تؤجج الأوضاع.

وأضاف أن "هناك رغبة في موقف جيواستراتيجي كي لا يدفع بروسيا والصين إلى حضن بعضهما البعض، نحو تشكيل تحالف عسكري حقيقي ضد الولايات المتحدة. ولا أحد منا يرغب أن يحل هذا اليوم أبدا".

وأشار إلى أن "هناك مؤشرات معينة بسبب الوضع في أوكرانيا على أن روسيا تحاول أن تتحدث مع الصين حول المواضيع مثل الذخيرة. وهناك أدلة على أن المناقشات جارية. لكن هذا يختلف عن التحالف العسكري الحقيقي".

وأضاف أن "الأمر الثاني هو الردع، وهو الأكثر أهمية. ولا يريد أحد حربا بين دولتين عظميين، بل يريدون تفاديها".


مارك ميلى

الجيش الامريكى

Defense One

البنتاجون

الصين



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