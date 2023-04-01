اليوم السابع
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رئاسة مركز الداخلة: منافذ جديدة لمبادرة "أهلا رمضان وكلنا واحد" غدًا

السبت، 01 أبريل 2023 05:54 م
رئاسة مركز الداخلة: منافذ جديدة لمبادرة "أهلا رمضان وكلنا واحد" غدًا أهلا رمضان
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ مبادرة (أهلا رمضان وكلنا واحد) بمدينة موط اعتبارا من غداً الأحد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ورئاسة مركز الداخلة وادارة تموين الداخلة، واستكمالا لما تقوم به المحافظة من تخفيف العبء عن المواطنين، بالعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين طوال شهر رمضان.
 
وأعلنت إدارة تموين الداخلة عن قائمة أسعار أهم السلع الغذائية المعروضة فى المنافذ، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بعرض السلع بأسعار مخفضة فى المنفذ المقام بجوار ادارة تموين الداخلة بمدينة موط يوميا بعد صلاة العشاء اعتبارا من غدا الأحد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
 
وكان رئيس مركز الداخلة افتتح مؤخراً مبادرة اليوم الواحد بالشادر المقام أمام ادارة تموين الداخلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، يرافقه اسماعيل عبدالفتاح مدير عام ادارة تموين الداخلة، وتابع رئيس المركز شكاوى عدد من المواطنين، ووجه بسرعة حلها.
 
ووجه رئيس المركز بضرورة توفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بصفة مستمرة في المعرض وذلك بهدف تحقيق الهدف من المعرض بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم من السلع والمنتجات ومستلزمات شهر رمضان تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بطرح كافة السلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان فى المعارض المخفضة على مستوى كافة مراكز المحافظة.
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