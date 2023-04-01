رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملة مكبرة للتفتيش على إصدار التراخيص العامة للمحلات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أن مركز إصدار التراخيص العامة، نفذ حملة على المحلات التجارية، وذلك لتقنين أوضاع المحلات، وحثهم على تطبيق القانون، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، حيث تم المرور بثلاث لجان فى 3 شوارع رئيسية بالمدينة، وتضمنت شارع النبوى المهندس، وشارع البساتين وشارع أنور البارودى، وذلك تحت إشراف المهندسة هند عبد الوهاب مدير مركز إصدار تراخيص المحلات العام، والمهندس أحمد عطية مدير عام الإدارة الهندسية بالمركز.
وفى سياق متصل نفذ قسم الإشغالات بالمركز، حملة إشغالات، تم من خلالها المرور على المحال التجارية بشارع العروبة وشارع البساتين وشارع الهلال الأحمر وشارع النبوى المهندس، وجرى رفع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتقنين أوضاع المحال التجارية تحت إشراف المهندس محمد حكيم مدير قسم الاشغالات، وتحررت مخالفات بتلك الإشغالات وأحيلت إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
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