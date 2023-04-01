رئاسة مركز الخارجة تنفذ حملة مكبرة للتفتيش على إصدار التراخيص العامة للمحلات

وفى سياق متصل نفذ قسم الإشغالات بالمركز، حملة إشغالات، تم من خلالها المرور على المحال التجارية بشارع العروبة وشارع البساتين وشارع الهلال الأحمر وشارع النبوى المهندس، وجرى رفع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتقنين أوضاع المحال التجارية تحت إشراف المهندس محمد حكيم مدير قسم الاشغالات، وتحررت مخالفات بتلك الإشغالات وأحيلت إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.