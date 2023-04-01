دول عربية بينها السعودية توصى رعاياها بتجنب السفر لمناطق تفشى فيروس ماربورج

كتب محمد جمال

أوصت عدة دول عربية مواطنيها بتأجيل السفر فى الوقت الحالى إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورج، الذى بدأ يدق ناقوس الخطر مع إعلان الدولتين عن رصد تفشيات للمرض القاتل، بحسب سكاى نيوز.

الإمارات

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية على حسابها الرسمى على تويتر: "نظراً لإعلان السلطات الصحية فى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ". وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطنى الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر فى الوقت الحالى إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية".

أهابت بـ" مواطنى الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولى للتواصل للتواصل مع الوزارة فى الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.

الكويت

أوصت وزارة الصحة الكويتية، يوم السبت، بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، فى الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض.

دعت رعايا دولة الكويت المتواجدين فى الدولتين والدول المجارة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائينة الصادرة عن السلطات الصحية المحلية، واتخذا التدابير اللازمة والتى تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى، وفق وكالة أنبا ءالكويت (كون).

عمان

أصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانا يوم الخميس، دعت فيه مواطنى سلطنة عمان إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا الاستوائية.

أوضح البيان أن الوزارة تراقب عن كثب المرض فى هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 فى المائة.

السعودية

نصحت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطنى المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما.

قال مصدر مسؤول فى الهيئة السعودية:"إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية فى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن (وقاية) توصى بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة".

أكد المصدر أن تلك التوصية تمتد إلى "حين السيطرة على المرض".