اليوم السابع
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خارطة 12 معرضا لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة.. تخفيضات لنهاية الشهر الكريم

السبت، 01 أبريل 2023 07:00 ص
خارطة 12 معرضا لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة.. تخفيضات لنهاية الشهر الكريم معارض أهلا رمضان -أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تواصل معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، استقبال المواطنين حتى نهاية الشهر الكريم، حيث تتيح احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والبقوليات بأنواعها وكافة أنواع اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بتخفيضات تصل لـ30%.
 
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة.
 
- معرض فيصل بشارع الملك فيصل.
- معرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية.
- معرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة.
- معرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب.
- معرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق.
- معرض إمبابة بأرض المطار.
- معرض أوسيم بقرية سقيل.
- معرض الصف بقرية الكداية.
- معرض أطفيح.
- معرض الحى 12 محور جمال عبد الناصر بمدينة السادس من أكتوبر.
- معرض أكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة.
- معرض الشيخ زايد بالحى 16 بجوار المجمع الإسلامي ومدينة الشباب.
 
ويُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة في تقديم سلع بأسعار مخفضة ليعود بالنفع على المواطنين.
 
ونوه إلى أنه يتم تزويد المعارض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده، مشددا على الشركات العارضة بضرورة الإلتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المعارض والمنافذ والمخابز لضبط المتلاعبين، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.

معارض اهلا رمضان

اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان في الجيزة

شهر رمضان



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