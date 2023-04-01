"حصالة الخير".. حكاية تجهيز طالبات ببنى سويف 250 شنطة رمضانية من مدخراتهن

بنى سويف هانى فتحى

نجحت مجموعة من طالبات مدرسة قمن العروس الثانوية بنات، التابعة لإدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بنى سويف، من جمع 14 ألف جنيه من جيوبهن الشخصية، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه تبرعات أخرى، لإعداد 250 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية.

وقالت إحدى المشاركات فى المبادرة، إنهن طالبات فى المرحلة الثانوية بالقرية، قمن بتنفيذ مبادرة حصالة الخير لشراء شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرية.

وتابعت إحدى المشاركات في المبادرة "اشترينا 75 حصالة فى آخر شهر رمضان الماضى، وقمنا بتوزيعها على الطالبات، ونجحت الطالبات خلال عام واحد فى وضع الأموال داخل الحصالات الخاصة بهن ".

وأضافت الطالبة أنها وزميلاتها من الطالبات قمن بتفريغ هذة الحصالات الخاصة بهم ليجدوا انهم نجحوا فى جميع مبلغ 14 الف جنية من مصروفهم الخاص .

وأشارت الطالبة إلى انهم نجحوا أيضا فى جمع 40 الف جنية تبرعات أخرى ليصل إجمالى المبلغ نحو 54 الف جنيه.

واضافت الطالبة أنهن طالبات فى الصف الثانى الثانوى بمدرسة قمن العروس الثانوية بنات، مشيره الى أن المبادرة شارك فيها العديد من الطالبات ولم تكون مقتصرة على عدد معين.

واكدت الطالبة أنهم قاموا بشراء بعض السلع الغذائية، حيث تم تجهيز 250 شنطة رمضانية تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال كشف تم الحصول عليه من إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية.

وأضافت الطالبة أن الشنطة الرمضانية تضم كيلو رز ، كيلو سكر، 3 مكرونة و2 لسان عصفور، شعرية، زيت، شاى، كيس ملح بالإضافة إلى بعض اللحوم والخضروات.



تجميع 75 حصالة



تجهيز الخضروات



حصالات رمضان ببنى سويف



حصالات رمضان



حصالات رمضانية



شراء بعض اللحوم